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كوريا الجنوبية: السلاح التكتيكى فى اختبار بيونج يانج ليس صاروخا باليستيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:12 ص
كوريا الجنوبية: السلاح التكتيكى فى اختبار بيونج يانج ليس صاروخا باليستيا كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية
سول أ ش أ
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 أعلنت هيئة الأركان المشتركة فى سول وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية، اليوم الجمعة، أن السلاح الذى أشرف الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج-أون" على اختباره مؤخرا هو سلاح موجه للمعارك البرية وليس صاروخا باليستيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسئول داخل هيئة الأركان المشتركة - لم تسمه - القول إن السلاح الذى تم اختباره هو سلاح موجه للمعارك البرية، وليس صاروخا باليستيا، موضحا أنه تم التوصل إلى ذلك بموجب تقييمات مشتركة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولكن لا يريد الخوض فى تفاصيل المعلومات الاستخبارية.

ولم ترصد الرادارات الكورية الجنوبية والأمريكية القذيفة التى أطلقتها كوريا الشمالية يوم 17 من الشهر الجاري، وتأكدت الولايات المتحدة من إطلاق القذيفة بواسطة الأقمار الاصطناعية ولكن لم تعتقد بأنه صاروخ باليستى استنادا إلى الارتفاع المنخفض والمسافة القصيرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - أمس - أن الزعيم الكورى الشمالى أشرف على اختبار سلاح موجه تكتيكى من نوع جديد أمس أول الأربعاء.

 


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