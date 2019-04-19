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كشف لغز مقتل شاب بدكرنس على يد 4 متهمين بسبب المخدرات

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:45 م
كشف لغز مقتل شاب بدكرنس على يد 4 متهمين بسبب المخدرات متهمون - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس بكشف لغز العثور على شاب مقتول على طريق كفر أبو ناصر البشمور بناحية دائرة المركز، وتم التوصل إلى الجناة والقبض عليهم.

 

وقد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مقتول بطلق نارى على طريق كفر أبو ناصر البشمو، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس مباحث الفرع، والرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث المركز .

 

وتم نشر بعض من رجال المباحث، وتوصلت تحريات رئيس مباحث المركز إلى تورط أربعة متهمين فى الواقعة نتيجة الخلاف على صفقة مخدرات، وتم ضبط كلا من بولا ع ع ع سائق توكتوك 22 سنه مدرج معلومات جنائية، و محمد م ال  23 سنة عامل مدرج معلومات جنائية، وأحمد.ن.ال  عاطل 21  سنة، و محمد ع م  ه 17 سنة طالب، وجمعيهم مقيمين بندر مركز دكرنس، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجنى عليه، بعد أن استدرجوا للحصول منه على كمية من المخدرات، وأثناء تسليم المخدرات رفضوا تسليم المجنى عليه ثمن البضاعة، فنشبت مشادة بينهم فقام أحدهم بإطلاق النار عليه فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخير وفروا هاربين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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