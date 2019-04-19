فيديو وصور.. موظفو المصرية للاتصالات فى مسيرة لدعم الاستفتاء على تعديل الدستور

كتبت هبة السيد

شارك موظفى الشركة المصرية للاتصالات صباح اليوم فى مسيرة للمشى تحت شعار " شارك" لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يأتى ذلك استكمالا لمسيرة الدعم التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات فى عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحث العاملين على النزول والمشاركة الإيجابية والفعالة خلال هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.



صورة تذكارية لموظفى المصرية للاتصالات

يشار إلى أن عاملى المصرية للاتصالات، قد نظموا خلال الأسبوع الماضى سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية فى كافة قطاعات ومناطق الشركة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الالتزام بالدور الوطنى للعاملين بالشركة وحث العاملين على ممارسة حقهم الدستورى باعتباره واجبا ومسئولية وطنية، وأن المشاركة فى عمليات الاستفتاء يساهم بشكل فعال فى بناء المستقبل واستكمال عمليات التنمية.



موظفو المصرية للاتصالات

واستكمالا لهذا الدور الوطنى، قدمت الشركة المصرية للاتصالات خدمة جديدة لمساعدة المواطنين على معرفة اللجان الانتخابية خلال عمليات الاستفتاء وذلك عبر الاتصال برقم (141) من أى تليفون أرضى أو محمول.



موظفوا المصرية للاتصالات يلتقطون سيلفى

وتهدف تلك الخدمة إلى تيسير عملية وصول الناخب إلى مقر لجان الانتخاب، حيث يستطيع المواطنين من خلال الاتصال بخدمة 141 وإدخال الرقم القومى الخاص به، أن يحصل على معلومات تفصيلية عن اللجنة الانتخابية التى سيدلى بصوته بها، وعنوانها، ورقم الناخب فى الكشف.