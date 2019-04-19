فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء الخميس، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ، مؤكدا أن المعروضات فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان أسعارها تنافسية لتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وقدم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور اللواء ناصر رشاد نائب مدير، حكمدار المديرية، المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، المحاسب محمود مسعود، نائب أول الغرفة التجارية، المحاسب أحمد قمر، رئيس شعبة البقالة وأمين عام الأتحاد العام للغرف التجارية، المحاسب علاء الوشاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة كفرالشيخ، بالتزامن مع افتتاح 7 معارض بالمراكز والمدن بتخفيضات تصل الى 30% على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، كما يتم افتتاح عدد آخر الجمعة والسبت ليكتمل بذلك عدد المعارض 13 معرضا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً انه يشارك بمعرض أهلا رمضان بكفرالشيخ، 80 تاجرا من خلال الغرفة التجارية، لافتاً ان هناك 197 منفذا فضلاً عن السيارات المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بالقرى الأكثر احتياجا، والمناطق المستهدفة، ومنافذ القوات المسلحة، وكلنا واحد لمديرية الأمن ومنافذ آمان لوزارة الداخلية، إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان "، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأسماك غليون، وتشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضراوات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتاً أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 13 خيمة رمضانية في 13 مركزا ومدينة لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين‪ .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوى المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة‪.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلاً رمضان لا تقل عن 25%، لافتًا أن المعرض يهدف إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم‪.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظه منوطة بتوفير الامكانيات والامان والنظافة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنيه، ومراقبة الأسعار التي سيتم زيادتها تباعاً للحد من ارتفاع الأسعار وتوفيرها للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء‪.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه سيتم اقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم باسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة مؤكداً ان الخيمة بمثابة عمل اجتماعي ومشاركة مجتمعية بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك‪.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لمديرية الأمن والغرفة التجارية، ومديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، وجميع التجار المشاركين بمعرض أهلا رمضان على اتاحة السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.