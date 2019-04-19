فيديو.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء على تعديل الدستور بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

نظم عدد من المواطنين، مسيرة حاشدة بمدينة نصر، لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية التى تنطلق داخل مصر صباح غد السبت، رفع خلالها المشاركون أعلام مصر وتوزيع عدد من الملصقات التى تحث على المشاركة عملية الاستفتاء.

وحرص عدد من المواطنين على المشاركة فى المسيرة الداعمة للمشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية، على أنغام الأغانى الوطنية.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.