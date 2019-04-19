فيديو.. مرتضى منصور يدلى بصوته فى أبو ظبى: مصر أهم من الأهلى والزمالك

أدلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة أبو ظبى فى الإمارات.

مرتضى منصور رئيس نادي #الزمالك أثناء تصويته على التعديلات الدستورية في مقر السفارة المصرية بـ #أبوظبي : #مصر أهم من #الأهلي والزمالك.. انزل شارك بصوتك #الرؤية_بلا_حدود #بلا_حدود pic.twitter.com/dKcvohP83w

وفى تصريحات له، قال منصور: إن الفرق بين الإنسان والحيوان العقل والإرادة، وبالتالى المشاركة فى التعديلات الدستورية ضرورية فى حالة رفضك لها أو قبولها.

وأضاف منصور، "نجلس أمام مبارة كرة القدم فى ماتش يلعبه محمد صلاح 90 ددقيقة ، ونستخسر فى مصر 5 دقائق، قائلًا: "مصر أهم من الأهلى والزمالك".

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.