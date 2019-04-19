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فيديو.. غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:07 م
فيديو.. غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمد عبد العظيم
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واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة متابعة اليوم الأول لمشاركة المصريين فى الخارج فى عملية التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، والتى بدأت اليوم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

 

واستقبلت الغرفة العديد من الاستفسارات الخاصة من المصريين بالخارج، حيث جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج، خاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة.

 

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا فى مستهل اليوم بأعضاء غرفة العمليات ووجهت برصد كل أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فورى، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج فى عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والتواصل مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

 

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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