فيديو.. شاهد مسيرات للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بالعباسية والوايلي

كتب إبراهيم أحمد

احتشد عشرات المواطنين فى منطقة الوايلى و العباسية و بمحيط مول كونكورد بالتجمع الخامس، احتفالا بإنطلاق ماراثون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث شارك المواطنين بسياراتهم للاحتفال علي أنغام الأغانى الوطنية، بقصد حث المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية التى تبدأ غدا السبت، داخل مصر.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.