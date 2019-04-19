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فيديو.. تجار العبور يحتشدون بمؤتمر جماهيرى للحث على المشاركة فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:32 م
فيديو.. تجار العبور يحتشدون بمؤتمر جماهيرى للحث على المشاركة فى الاستفتاء تجار العبور يحتشدون بمؤتمر جماهيرى
كتب إبراهيم أحمد
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تجمع عشرات التجار بسوق العبور خلال مؤتمر جماهيرى حاشد لحث المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، خلال ماراثون التصويت.

وأجمع تجار سوق العبور على أهمية المشاركة فى التصويت والنزول إلى اللجان من أجل بناء الدولة واستكمال نهضتها.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

 

 


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