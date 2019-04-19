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فيديو.. إقبال متزايد للمصريين فى الكويت للمشاركة بالاستفتاء على تعديل الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:41 م
فيديو.. إقبال متزايد للمصريين فى الكويت للمشاركة بالاستفتاء على تعديل الدستور المصريون فى الكويت
كتب محمد تهامى زكى
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إقبال كثيف وتزايد مستمر لأبناء الجالية المصرية فى الكويت للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وامتدت طوابير المواطنين المشاركين فى الاستفتاء حرصا منهم على المشاركة فى العملية الديمقراطية. 

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (1)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

وحرص المشاركون فى عملية الاستفتاء على رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وصور تحمل شعار "تحيا مصر"، مؤكدين على دعمهم مسيرة التطوير والتنمية ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنجازات التى حققها خلال الأعوام السابقة.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (2)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

وفى نفس السياق، أوضح سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن هناك انسيابية كبيرة على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر السفارة فى الكويت، مؤكدا أن عملية الاقتراع لا تستغرق أكثر من دقيقتين، منذ دخول الناخب للمقر الانتخابى، والإدلاء بصوته وخروجه.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (3)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

وأضاف القونى أن أبناء الجالية المصرية فى الكويت، حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي، انطلاقا من حسهم الوطني، ووعيهم بقضايا وتحديات الوطن، مشيدا فى الوقت نفسه، بتعاون المتطوعين من أبناء الجالية مع السفارة، فى التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (4)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

كما تقدم سفير مصر لدى الكويت بالشكر للسلطات الكويتية، ممثلة فى وزارتى الداخلية والخارجية، على جهودها الواضحة للتسهيل على الناخبين وتأمين عملية الاستفتاء، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التى وفرت سيارة إسعاف، ومسعفين وكراسى متحركة للتعامل مع الحالات الطارئة.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (5)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت
 

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (6)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (8)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (9)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت (10)
إقبال كثيف من المصريين فى الخارج على سفارة مصر فى الكويت

 

 


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