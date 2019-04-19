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فى 5 خطوات.. اعرف ضوابط المتابعة الصحفية والإعلامية لعملية الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:45 م
فى 5 خطوات.. اعرف ضوابط المتابعة الصحفية والإعلامية لعملية الاستفتاء التعديلات الدستورية
كتب عبد الله محمود
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بدأت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، على أن يبدأ التصويت للمصريين المقيمين بالداخل غدا السبت فى تمام الساعة الــ8 صباحا.

 

ويسمح بدخول اللجنة الفرعية لمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة المشرف عليها، وبناء على ذلك هناك عدة خطوات يجب فهمها واتباعها خلال متابعة سير عملية الاستفتاء.

 

وهى كالتالى:

يسمح لجميع وسائل الإعلام المقررة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون التدخل فى عملية الاستفتاء بأى شكل، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التى تقررها الهيئة.

لرؤساء اللجان الفرعية عند الضرورة تحديد مدة تواجد مراسلى وسائل الإعلام.

لرؤساء اللجان تحديد عدد الصحفيين والمراسلين الإعلاميين داخل اللجنة لعدم ازدحامها أو عرقلة عملية الاستفتاء.

لا يجوز تصوير عملية الاقتراع أو الفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.

الحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى انتهائه.

 

 

 


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