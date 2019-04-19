غلق صناديق الاقتراع بسفارة مصر فى الرياض وقنصلية جدة فى اليوم الأول للاستفتاء

كتب- هاشم الفخرانى

أنهت السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة بجدة اليوم الأول من التصويت على الاستفتاء على الدستور الذى وافق البرلمان على تعديل مواده الثلاثاء الماضى.

وشهد اليوم الأول من الاستفتاء إقبالا كبيرا من قبل المصوتين، واصطف المصوتون خارج السفارة فى الرياض والقنصلية بجدة انتظارا للمشاركة فى الاستفتاء الذى سينتهى بالنسبة للمصريين بالخارج يوم 21 أبريل الجارى.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.