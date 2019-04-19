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غلق التصويت فى اليوم الأول بنيوزيلندا باستفتاء التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:00 ص
غلق التصويت فى اليوم الأول بنيوزيلندا باستفتاء التعديلات الدستورية نيوزيلندا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد - هاشم الفخرانى
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تم غلق باب التصويت فى السفارة المصرية بنيوزيلندا، فى اليوم الأول، للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، بالتوقيت المحلى لنيوزيلندا.

كانت قد فتحت سفارة مصر في ولينجتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 11 مساء الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا.

وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية بنيوزيلندا لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير طارق الوسيمى.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب، بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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