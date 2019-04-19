video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمليات وزارة الخارجية تتابع سير عملية التصويت فى الاستفتاء للمصريين بالخارج

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:08 م
عمليات وزارة الخارجية تتابع سير عملية التصويت فى الاستفتاء للمصريين بالخارج وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين فى الخارج للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض أحكام الدستور خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجارى، تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية ، منذ صباح اليوم الجمعة ،  بدء إجراءات التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، حيث توافد العديد من المصريين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة خاصةً فى دول الخليج. ومن المتوقّع استمرار توافد المواطنين خلال اليومين المقبلين السبت 20 إبريل والأحد 21 أبريل عطلة نهاية الأسبوع فى أنحاء مختلفة من دول العالم.

 وتستمر غرفة عمليات وزارة الخارجية فى المتابعة على مدار الساعة مع البعثات فى الخارج، والتأكُد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير عملية الاستفتاء، وتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والرد على جميع الاستفسارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشارك بصوره وأسرته من أبوظبي: الاستفتاء يوم فرح للمصريين بالخارج

صور ..وزير التموين من مسقط رأسه: سنرد على المتربصين بمصر بالمشاركة فى الاستفتاء

صور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الاستفتاء للوقوف على جاهزيتها

مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

الاستفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة