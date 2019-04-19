عمليات وزارة الخارجية تتابع سير عملية التصويت فى الاستفتاء للمصريين بالخارج

كتب : أحمد جمعة

اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين فى الخارج للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض أحكام الدستور خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجارى، تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية ، منذ صباح اليوم الجمعة ، بدء إجراءات التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، حيث توافد العديد من المصريين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة خاصةً فى دول الخليج. ومن المتوقّع استمرار توافد المواطنين خلال اليومين المقبلين السبت 20 إبريل والأحد 21 أبريل عطلة نهاية الأسبوع فى أنحاء مختلفة من دول العالم.

وتستمر غرفة عمليات وزارة الخارجية فى المتابعة على مدار الساعة مع البعثات فى الخارج، والتأكُد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير عملية الاستفتاء، وتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والرد على جميع الاستفسارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.