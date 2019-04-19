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عضو "رجال الأعمال": تحسن تصنيف مصر سينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:00 ص
عضو "رجال الأعمال": تحسن تصنيف مصر سينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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قال يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار مؤسسة " موديز" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية من B3 إلى B2، سوف ينعكس على دعم ودفع تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، كما سيعطى الثقة للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين.
 
وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من المؤسسات المالية، مع توقعات مزيد من ارتفاع النمو خلال الأعوام المقبلة، يبرز نجاح مصر فى تجربة الإصلاح الاقتصادى بشكل غير مسبوق بل الأمر أصبح التجربة المصرية قابلة للمحاكاة لأى دولة مرت وتمر بنفس الظروف والملابسات.
 
وأشار الشرقاوى، إلى أهم مؤشرات نجاح الإصلاح الاقتصادى على رأسها زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 45 مليار دولار، وثبات مستوى سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، بل تراجعه خلال الشهرين الماضيين الأمر الذى يعكس مدلولات كثيرة ومتعددة أهمها ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى الأسواق المصرية والاستثمار فى مصر الأمر الذى بات واضحاً فى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذى تخطى حاجز الـ8 مليار دولار فى نهاية 2018.
 

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