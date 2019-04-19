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عامل زراعى يتهم مواطنا بالمعاش بالنصب والاحتيال عليه فى الإسماعيلية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:12 م
عامل زراعى يتهم مواطنا بالمعاش بالنصب والاحتيال عليه فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على مواطن بالمعاش اتهمه عامل زراعى بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على 320 ألف جنيه نظير بيع قطعة أرض له بدائرة مركز أبوصوير لا يمتلكها.
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من "أحمد .ع. م " 68 عام ، عامل زراعى، مقيم دائرة مركز كفر صقر شرقية، بتضرره من المتهم" السيد. ا .ع " 60 عام، بالمعاش مقيم دائرة مركز الإسماعيلية وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 320 ألف جنيه  بدعوى بيع قطعة أرض له ضمن تقسيم جمعية الإسماعيلية للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 أفدنة بعد إيهامه على غير الحقيقة بأنه مالك لقطعة الأرض، وتبين للشاكى أن الارض ملك لآخرين.
 
وبإجراء التحريات أثبتت صدق أقوال الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم.
 
تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 4060 لسنة 2019 جنح مركز ابوصويروأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق
 
 
 

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