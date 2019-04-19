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طلاب مصريين بالجامعات الكندية يقطعون مسافة 500 كم للمشاركة فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:08 م
طلاب مصريين بالجامعات الكندية يقطعون مسافة 500 كم للمشاركة فى الاستفتاء الطلاب المصريين بكندا خلال مشاركتهم فى الاستفتاء
كتب هيثم سلامة
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إيمانا بدورهم فى دعم الوطن ، قطع طلاب مصريين بالجامعات الكندية مسافة 500 كم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة أوتاوا للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الطلاب المصريين
الطلاب المصريين بكندا خلال الإدلاء بأصواتهم فى السفارة المصرية 

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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