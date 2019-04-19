طلاب جامعة الزقازيق يتألقون فى مسابقة "إبداع" ويحصدون 4 مراكز

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تألق طلاب جامعة الزقازيق خلال مشاركتهم بمسابقة "إبداع" الموسم السابع والتى تنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وتم توزيع الجوائز بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 6 آلاف و 650 طالباً وطالبة، بالجامعات المصرية يتنافسون فى 23 مجالا علمياً وثقافياً وفنياً وأدبياً.

وقال الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة إن مسابقة " إبداع " فرصة لتبنى المواهب فى مختلف المجالات الثقافية والعلمية، وتعتبر إحدى المبادرات الثقافية العربية الإمارات العربية الشقيقة التى تجمع بين شباب الوطن العربى وحققت نجاحا كبيرا فى دعم المبدعين الشباب وتشجيعهم معنويا وماديا وحافزا لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأضاف عبد البارى ، أنه تم إعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين ، وحققت جامعة الزقازيق أربع مراكز، حيث فاز الطالب أحمد طارق أحمد عبد المقصود بكلية التمريض المركز الثانى وجائزة مالية قيمتها 18 ألف جنيه فى مجال الانشاد الدينى والترانيم، وفاز الطالب بيتر عادل عياد عبيد بكلية الطب البشرى بالمركز الثالث وجائزة مالية 16 ألف جنيه فى مجال الإنشاد الدينى والترانيم ، كما فازت الطالبة ندا العربى عبد الوهاب بكلية الهندسة بالمركز الثالث وجائزة مالية 16 ألف جنيه فى مجال الرواية ، وفاز الطالب عماد طارق السيد محمد بكلية الهندسة بالمركز الثالث وجائزة مالية 16 ألف جنيه فى مجال التأليف المسرحى.

ومن جانبها أشارت مروة عبدالله ، مدير إدارة النشاط الثقافى إلى أنه بدعم من الدكتور عبد الحكيم نور الدين ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم الاشتراك لأول مرة فى مجال الإنشاد الدينى للترانيم هذا العام، وموافقته لتوفير مدرب للطلاب فى الإنشاد الإسلامى والترانيم المسيحية للظهور بمستوى أفضل، مؤكدة أن ذلك كان له أثر كبير فى تحفيز الطلاب وتحسين مستواهم الذى أثمر تحقيقهم هذه المراكز المتقدمة، معربة عن سعادتها بروح التعاون والتنسيق بين مشرفى النشاط بالإدارة يوسف شاهين، وحنان حسين، وأيمن مصطفى، ومحمد عادل، ومحمد سمير مدير عام إدارة الطلاب لتذليل أى صعوبات والإصرار على التميز.