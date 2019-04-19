ضبط 3 أطنان زيت وسمن فاسدة في حملات تموينية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع "منتجات ألبان" بالجيزة عُثر بداخله على نحو 3 طن من الزيت والسمن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مصنع منتجات ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامه بجمع كميات كبيرة من منتجات الألبان "السمنة، زيت طعام" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتعبئتها فى عبوات وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات العامة مدخلاً الغش والخداع على جمهور المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر داخل المصنع على (28 برميل معبأ زيت طعام يزن الواحد 30 كيلو جرام- 3572 علبة سمنة زنة الواحدة 600 جرام- 2500 عبوة سمنة فارغة، وبلغ إجمالى المضبوطات (2,983 طن) سمنة وزيت بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما ورد بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.