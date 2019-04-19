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ضبط 3 أشخاص استولوا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:43 ص
ضبط 3 أشخاص استولوا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، واستغلال النفوذ المزعوم.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة وسوهاج استولوا على أكثر من 5 ملايين جنيه من بعض المواطنين، بزعم توظيفها وإلحاق البعض بوظائف حكومية.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى حماية المواطنين ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، واستغلال النفوذ المزعوم للاستيلاء على أموالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب شركة أعلاف ومستلزمات دواجن- مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا وله محل إقامة أخر كائن بدائرة مركز شرطة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة (سبق إتهامه فى 8 قضايا "شيكات – تبديد" ومحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات) وذلك بناءاً على معلومات بممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مالية  بالمخالفة لأحكام القانون..حيث تلقى مبالغ مالية من 4 أشخاص"محددين" بلغت نحو (5,300 مليون جنيه مصرى) لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم حيث قام بسداد الأرباح المتفق عليها لمدة زمنية، وإمتنع عن سداد باقى الأرباح، أو رد أصل المبالغ لهم، مستولياً على تلك الأموال لنفسه وترك محل إقامته عقب ذلك .. بمواجهه المتهم إعترف بإرتكابة للواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط حاصل على معهد فنى تجارى، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج ، وذلك بناءاً على معلومات تفيد قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية.. وقيامه بتلقى مبالغ مالية من شخصين معينين بدائرة مركز المراغة بسوهاج قدرها (187,000) مائة سبعة وثمانون ألف جنيه،  بزعم مقدرته على تعيينهما ببعض الوظائف الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهات"خلافاً للحقيقة" إلا أنه لم يفِى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.. كما أضافت التحريات تلقى المتهم مبالغ مالية من مواطنين آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا بالإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.. بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه من أحد المواطنين على مبلغ (55,000 - خمسة وخمسون ألف جنيه) نظير إلحاق نجله بإحدى المدارس بإحدى الدول الأفريقية المجاورة للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب عقد إتفاق بينهما ، وعدم إلتزامه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليه. وعُثر بحوزته على (العديد من الصور الضوئية لجوازات لضحاياه راغبى الحصول على الثانوية العامة من ذات الدول الأفريقية - العديد من الصور الضوئية لبيانات نجاح طلاب من ضحاياه - كشف بأسماء راغبى الحصول على الثانوية العامة من ذات الدولة- قسائم إيداعات مبالغ نقدية من الطلاب المتعاملين مع المتهم) ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية.

 

 


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