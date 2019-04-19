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ضبط 29 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالمحلة وسمنود

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:42 ص
ضبط 29 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالمحلة وسمنود مضبوطات حشيش - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شن فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة بالمحلة وسمنود لضبط تجار المخدرات، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن ضبط 29 قضية مخدرات.

 

 تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة الأمنيه بالمحلة وسمنود، والتى أسفرت عن ضبط 29 قضية مخدرات متنوعة، حيازة حشيش وهيروين وأقراص مخدرة، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامه للتحقيق.


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