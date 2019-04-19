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ضبط 153 قطعة سلاح و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:35 ص
ضبط 153 قطعة سلاح و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط " 153 قطعة سلاح نارى ، 133قضية مخدرات ، 23مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 3 تشكيلات عصابية ، 239 دراجة نارية مخالفة ، 4 سيارات مبلغ بسرقتها،  20150 مخالفة مرورية، 1204 مخالفة مرافق ، 20 قضية مصنفات ، وتنفيذ 77025 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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