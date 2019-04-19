ضبط فنى سيارات لاتهامه بسرقة سيارة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على فنى سيارات، لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الهرم، لمتابعة الحالة الأمنية، فاشتبهوا فى سيارة ملاكى متوقفة بجانب الطريق، يستقلها " خالد. م " فنى سيارات.

وبفحص السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهم اعترف بسرقتها، بأسلوب المفتاح المصطنع، كما أرشد عن جهاز لاب توب كان بالسيارة وقت السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.