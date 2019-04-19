ضبط عاطلين بحوزتهما 7 طرب حشيش فى المحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 7 طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والنقيب محمد عشماوى معاون المباحث، تحت إشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود،من ضبط المتهمين محمد.ا.م.و، 29 سنة عاطل، السيد.س.ا.ع، 31 سنة عاطل وبحوزتهما 7 طرب حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.