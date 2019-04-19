صور ..وزير التموين من مسقط رأسه: سنرد على المتربصين بمصر بالمشاركة فى الاستفتاء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المصريين، بضرورة النزول لصناديق الانتخابات بداية من غد السبت، وعلى مدى ثلاثة أيام، إلى صناديق الاقتراع لاستكمال كل الإنجازات التى نفذتها القيادة السياسية والتى أشاد بها الجميع وبشهادة العالم أجمع، وأن الاقتصاد المصرى أصبح فى تعاف، ووصلنا لدرجة B2 وهذا يضعنا على الطريق الصحيح، ويجذب الاستثمار، كما أن البنية الأساسية أصبحت جيدة، والمناخ الاقتصادى بدأ فى جذب الاستثمار الخارجى.

وأضاف الدكتور على المصيلحى خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده بمسقط رأسه بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية بحضور الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة أوقاف الغربية، والقس أمين بنيامين قس كنيسة أبو كبير، وعدد من التنفيذيين ورجال الأعمال وجمع غفير من المواطنين، وزينب سالم عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى جبر رئيس قطاع كهرباء شمال الشرقية أن الغرب متربص بنا ويراقب تحركاتنا ومنتظر أى خطأ ليعاود هجومه مرة أخرى بعد أن أفشله الشعب المصرى فى فترة الثورة.

وأوضح المصيلحى أن الدستور مرتبط بموافقة الشعب بمعنى أنه بمجرد أن ينتهى الاستفتاء يصبح على الحكومة تنفيذه فورا.

وأضاف الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة أوقاف الغربية أن الخروج لصناديق الاقتراع يؤكد للعالم أن المصريين مصرون على استمرار الاستقرار وحصار الإرهاب والتطرف لأن مصر محفوظة من الله، ولن ينال منها أحد، لأن الله ذكر ذلك فى القرآن، وطالب الجميع بضرورة الخروج لصناديق الاقتراع لأن ذلك واجب على كل مواطن.

وأضاف القس أمين بنيامين راعى كنيسة أبو كبير، أن التعديلات الدستورية جاءت لتصحيح وإنصاف فئات كانت مهمشة طوال الفترة السابقة، وبالتالى أصبح واجبنا الخروج لإقرارها، وإثبات للعالم أجمع أننا مع قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا.



