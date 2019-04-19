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صور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الاستفتاء للوقوف على جاهزيتها

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:53 م
صور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد لجان الاستفتاء للوقوف على جاهزيتها نائبة خلال الجوله
البحيرة - ناصر جودة
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تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عدد من لجان الاستفتاء الخاصة بالتعديلات الدستورية بمركزى رشيد وإدكو للوقوف على جاهزيتها.
 
كما تفقدت بلبع مدارس كوم الطواحين الإعدادية بإدكو ومدرسة إدفينا الإبتدائية الجديدة ومدرسة الحماد للتعليم الأساسى برشيد ووجهت برفع كافة الإشغالات المحيطة بالمقار الإنتخابية والإهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة بها .
 
ووجهت نائب المحافظ دعوتها لكل مواطنى المحافظة بشكل عام والمرأة بشكل خاص بضرورة المشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية، مؤكدة على ان المرأة البحراوية قد أثبتت جدارتها وقدرتها في التأثير على نتائج الإنتخابات من خلال مشاركتها الكثيفة فى كل المحافل الوطنية وتلبيتها لنداء الوطن بكل حب إنتماء .
 
كما وجهت دعوتها للرائدات الريفيات بتفعيل دورهن وحث المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة فى التعديلات الدستورية وحشدهن للتصويت وذلك من اجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد. 
 
 
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