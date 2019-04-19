صور.. مشاركة كبيرة من المصريين بالأردن على استفتاء التعديلات الدستورية

كتب خالد إبراهيم

أعداد كبيرة من المصريين بالخارج، بدأوا فى التوافد على مقر السفارة المصرية بالأردن للاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية، حيث ظهر المصريون بأعداد كبيرة فى اليوم الأول للاستفتاء .

ونشر حساب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر "تويتر"، مجموعة من الصور للمصريين بالأردن وهم يدلون بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، حيث أظهرت الصور اقبال كبير من الجالية المصرية على المشاركة فى الاستفتاء، وهو أيضا ما يُظهره صندوق الادلاء بالصوت، الذى بدا فيه عدد كبير من الأصوات .



أحد المصريين بالخارج



مشاركة من أحد المصريين



جانب من المشاركة فى الاستفتاء



علم مصر فى الاستفتاء

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.