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صور.. محافظ البحيرة يواصل جولاته لمتابعة التجهيزات النهائية للجان الانتخابية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:49 ص
صور.. محافظ البحيرة يواصل جولاته لمتابعة التجهيزات النهائية للجان الانتخابية جولة لمحافظ البحيرة لمتابعة التجهيزات النهائية للجان الانتخابية
البحيرة - فريق المحافظات
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة فى سباق مع الزمن قبل الساعات الأخيرة الباقية على انطلاق العرس الديمقراطى بمدن ومراكز المحافظة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم السبت القادم الموافق 20 إبريل وحتى الاثنين الموافق 22 أبريل .

 

وقام المحافظ فى الساعات الأولى من بداية يوم الجمعة بتفقد لجان مدرستى بورسعيد والثانوية الصناعية بمركز ومدنية كفر الدوار وذلك لمراجعة الاستعدادات وتجهيزات اللجان والمقار الانتخابية استعداداً لانطلاق الاستفتاء .

 

 كما قام المحافظ بتفقد مدرسة الملقة الإعدادية بكفر الدوار، والتى تضم 4500 ناخب وناخبة بقرية الملقة وتوابعها، مشددًا على ضرورة تأمين اللجان مع التأكيد على اختيار موقع لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضى مراعاة لظروف كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

 

 كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية وتوفير مظلات لانتظار الناخبين أمام المقار الانتخابية والتأكد من نظافة دورات المياه والنظافة العامة داخل وخارج اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها والتأكد من توافر وسائل إضاءة بديلة حال انقطاع التيار باللجنة .

 

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