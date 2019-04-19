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صور.. محافظ البحيرة يطالب المواطنين بتكثيف المشاركة فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:37 م
صور.. محافظ البحيرة يطالب المواطنين بتكثيف المشاركة فى الاستفتاء محافظ البحيرة عقب صلاة الجمعه
البحيرة- ناصر جودة
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طالب اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى يبدأ غدا السبت على مدار 3 أيام وذلك لتحقيق الأمن  والاستقرار فى مصر، قائلا: إن المشاركة فى الاستفتاء هى مساهمة لمواجهة جميع المؤامرات التي تحاك لمصر بالداخل والخارج ومواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية التى بدأها الرئيس السيسى.
 
جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الحبشي بمدينة دمنهور، حيث قام خطيب المسجد الشيخ  رمضان عبد الحافظ بالقاء خطبة الجمعة التي تناولت فضل ليلة النصف من شعبان فهي ليلة من ليالي التجلي وقبول الدعاء مستشهداً بقول الرسول الكريم  ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فان الله تعالي ينزل فيها لغروب الشمس إلي سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، الا مسترزق فأرزقه، إلا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتي يطلع الفجر ) .
 
وأضاف أن هذه الليلة جمعت خصائص التكريم والتعظيم، فالإحتفاء بها والتقرب إلي الله تعالي فيها والدعاء أرجي للقبول لما ورد فيها من فضل عظيم وأجر كريم، مشيراً إلى ما حدث فى تلك الليلة من تحويل قبلة المسلمين إلى إتجاة الكعبة المشرفة والدروس المستفادة من تلك الذكرى وأن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة وأن الوحدة والإتحاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية .
 
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