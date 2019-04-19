صور.. فنون جميلة الزمالك تستضيف الملتقى الأول لفنون أفريقيا

كتبت - منى فهمى

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الملتقى الأول لفنون أفريقيا فى مصر 2019AFRO ART ، بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بحضور نائبى رئيس الجامعة الدكتور حسام الرفاعى والدكتورة منى فؤاد، والعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومهتمين بالحركة الفنية بمصر وفنانين أفارقة. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم الجمعة.



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك

أضاف البيان الصحفى أنه يشهد هذا العام العديد من الفعاليات المرتبطة بالقارة الأفريقية، يأتى على رأسها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وإقامة كأس الأمم الأفريقية بمصر، بالإضافة إلى اختيار مدينة أسوان كعاصمة للشباب الأفريقى، حيث أقيم مؤتمر الشباب الدولى بها، برعاية السيد رئيس الجمهورية. وإيماناٌ بدور كلية الفنون الجميلة فى خدمة المجتمع، وتأكيدا على دورها فى نشر الوعى العلمى والثقافى، وفى إطار الرسالة الفنية الثقافية التى يقدمها الفن التشكيلى، للتقريب بين وجهات نظر الشعوب، ودمج الثقافات ورسالات المحبة والسلام، أقيم بالقاهرة لأول مرة الملتقى الأول لفنون أفريقيا فى مصر 2019 AFRO ART .



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك

حضر الملتقى الأول لفنون أفريقيا فى مصر 2019 AFRO ART فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك 20 فنان من الدول الأفريقية المختلفة، للمشاركة فى هذا الملتقى الدولي، منهم: النحاتة «شارتى فاديا» من زيمبابوى، والفنان «سامسون ميريسا» من أثيوبيا، والنحات «منزى منز» من تنزانيا، والنحات «روبين أوكايا» من كينيا، والفنان «محمد زايدى» من المغرب، والفنان «معتز الإمام» من السودان، والفنانة «وركنه كاسا» من أثيوبيا، والفنانة «فاطمة بوسعيد» من المغرب، والنحاتة «برهانى مليون» من إثيوبيا، والفنانة «ليلى روكابى» من تونس، والفنانة «ماريا قرمدى» من المغرب، والفنان «الطيب الخضيرى» من السودان.



الفنان الدكتور أشرف رضا فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك

كما تم تنظيم معرض عام للفنون، شارك به فنانين مصريين مع فنانين أفارقة تحت عنوان «أفريقيا فى عيون المصريين» ما بين فنون الرسم والنحت والتصوير المصرى والأفريقى، حيث عرض به أكثر من 80 فنان تشكيلى من مختلف الأجيال أعمالهم الفنية على هامش الملتقى، بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة.



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك

نظم الملتقى الأول لفنون أفريقيا فى مصر 2019 AFRO ART المجلس المصرى للفنون التشكيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف رضا، حيث حرص على دمج أنواع الفنون البصرية المختلفة، وتلاقيها تحت سقف واحد، مما يزيد من روح التفاعل الثقافى والفنى بين الشعوب الأفريقية، وأدار الملتقى والفعاليات المصاحبة الفنان ياسر جعيصة.



أعمال فنية بالملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك

يذكر أن المجلس المصرى للفنون التشكيلية، قد تأسس بهدف إقامة الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، الدولية والإقليمية والمحلية، للتأكيد على ريادة الفنون المصرية، بموروثاتها الحضارية المتنوعة، وربط الأهداف الاستراتيجية والقومية للدولة بسياساتها الثقافية، ورعاية الحركة التشكيلية المصرية، وتم تنظيم برنامجاً خاصاً للفنانين الأفارقة المشاركين بملتقى 2019 AFRO ART، شمل ورش عمل، وجولات فنية للمتاحف وقاعات عرض فنية وأماكن أثرية، وتم تنظيم زيارات خاصة لمراسم فنانين مصريين معاصرين.



أعمال فنية بالملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية بالملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية بالملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى الملتقى الأول لفنون أفريقيا بفنون جميلة الزمالك