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صور .. سفير مصر فى لندن يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:45 م
صور .. سفير مصر فى لندن يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية سفير مصر فى لندن طارق عادل
كتب : أحمد جمعة
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أدلى السفير طارق عادل، سفير مصر فى بريطانيا، بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية ، اليوم الجمعة، بمقر السفارة المصرية فى لندن.

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وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية فى لندن لمدة 3 أيام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير طارق عادل.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

سفير مصر فى لندن طارق عادل
سفير مصر فى لندن طارق عادل
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