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صور .. سفارة مصر فى لبنان تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:11 ص
صور .. سفارة مصر فى لبنان تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية سفير مصر فى لبنان نزيه النجارى
كتب : أحمد جمعة
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بدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت لبنان، تصويت المصريين المتواجدين فى لبنان على التعديلات الدستورية داخل مقر السفارة المصرية فى العاصمة بيروت.
 

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كان أعضاء اللجنة البعثة الدبلوماسية المشرفة على الاستفتاء، برئاسة السفير نزيه النجارى في استقبال المواطنين المصريين الراغبين فى الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب.

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تستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير خالد عبد الرحمن.

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ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

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