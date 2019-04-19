صور..توافد المصريين بالسعودية بالأعلام للاستفتاء على التعديلات الدستورية

توافد المصريين فى السعودية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك منذ الصباح بمجرد فتح باب التصويت بأول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج .

وتوافد أبناء الجالية المصرية بالسعودية على لجان التصويت رافعين أعلام مصر، ولافتات تحمل صور الرئيس السيسى ، فى مشهد ديمقراطى يعكس حرص أبناء الجالية على النزول والمشاركة.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.























