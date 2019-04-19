صور انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج

كتب: هاشم الفخرانى - أحمد جمعة - هانى محمد - أحمد علوى

انطلق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى، حيث فتحت السفارة المصرية فى عاصمة كوريا الجنوبية، أبوابها أمام المصوتين للمشاركة فى عملية الاستفتاء، وكذلك استقبلت سفارات مصر بأستراليا، ونيوزيلندا، وبكين، وطوكيو، أبناء الجالية المصرية فى الخارج.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.