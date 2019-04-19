video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..المصريون يصطفون فى الرياض للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:29 ص
صور..المصريون يصطفون فى الرياض للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المصريين فى الرياض
كتبت: إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة
إضافة تعليق

اصطف المصريون أمام مقر السفارة المصرية فى العاصمة السعودية الرياض للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على تعديل بعض أحكام مواد الدستور، والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث فتحت سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) لاستقبال الناخبين.

 

وبدأ أبناء الجالية المصرية فى السعودية، منذ الصباح فى التوافد على مقر السفارة المصرية بجدة والرياض.

 

وتستمر عملية الاستفتاء اليوم بمقر السفارة المصرية بالرياض وجدة حتى الساعة التاسعة مساء، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية بالسعودية.

 

1
1

 

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المصريون فى ميلانو يتوجهون للاستفتاء على التعديلات الدستورية

المصريون فى السودان يبدأون التصويت فى الاستفتاء على العديلات الدستورية

فيديو.. الجالية المصرية بالكويت تشارك فى الاستفتاء على تعديلات الدستور

بدء التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

الاستفتاء




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة