صور.. المصريون فى الهند يدلون بأصواتهم على التعديلات الدستورية

كتب محمد تهامى زكى

أدلى العشرات من المصريين فى الهند، صباح اليوم، الجمعة، بأصواتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة فى نيودلهى.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء

واستقبلت السفارة المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتمتد عملية الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



المصريون فى الهند خلال الاستفتاء