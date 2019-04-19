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صور.. المصريون فى ألمانيا يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:20 ص
صور.. المصريون فى ألمانيا يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية المصريون فى ألمانيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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توافد الناخبين المصريين على مقر السفارة المصرية فى ألمانيا صباح اليوم، الجمعة، واصطفت الجالية المصرية أمام صناديق الاقتراع فى استفتاء التعديلات الدستورية التى تجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير بدر عبد العاطى.

كانت قد فتحت سفارة مصر في ألمانيا، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 9  مساء بالتوقيت المحلى لألمانيا.

وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية بألمانيا لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

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