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صور.. المصريون فى أفغانستان يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:18 م
صور.. المصريون فى أفغانستان يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تصويت المصريين فى افغانستان
كتب محمد عبد العظيم
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فتحت السفارة المصرية فى أفغانستان أبوابها للمصريين المقيمين هناك للمشاركة فى التصويت والاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء.

شاب مصرى يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
شاب مصرى يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وشهدت الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى العديد من دول العالم، إقبالا كبيرا من قبل المصريين المقيمين فى الخارج من أجل المشاركة فى الاستفتاء.

مواطن مصرى يدلى بصوته فى الاستفتاء بافغانستان
مواطن مصرى يدلى بصوته فى الاستفتاء بافغانستان

 

مشاركة مصرية فى افغانستان للتصويت فى الاستفتاء
مشاركة مصرية فى افغانستان للتصويت فى الاستفتاء

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 


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التعديلات الدستورية

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