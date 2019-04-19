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صور.. المصريون بهولندا يتوافدون على السفارة بأعلام مصر للتصويت على الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:34 م
صور.. المصريون بهولندا يتوافدون على السفارة بأعلام مصر للتصويت على الاستفتاء الاستفتاء على الدستور
كتب محمود راغب
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فى حب مصر، توافد أبناء الجالية المصرية فى هولندا على مقر السفارة المصرية بلاهاى للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء بمقر السفارة حاملين أعلام مصر.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.


 

 

 

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