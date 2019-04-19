صور.. القومى للمرأة بالوادى الجديد يدشن غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور

كتب فريق المحافظات

أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، اليوم الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الفرع لتلقي شكاوي السيدات طوال فترة أيام الاستفتاء والتي ستبدأ غدا السبت ولمدة 3 أيام.

وأكدت نادية، على تشكيل فرق ثابتة ومتحركة أمام لجان السيدات علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، بإجمالي 125 سيدة لمساعدة السيدات والنساء في الإدلاء بأصواتهن وتلقي الشكاوي منهن، والمساعدة في عملية الحشد.

ولفتت إلي أن الفرع اختتم حملة "صوتك لمصر بكرة" والتي جري تنفيذها على مستوى فروع الجمهورية من خلال حملات طرق الأبواب ومجموعة من اللقاءات وورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتهدف الحملة لتشجيع المرأة على المشاركة الإيجابية وأهمية خروجها للإدلاء بالصوت في التعديلات الدستورية، وتلا ذلك مرحلة الحشد والمساندة بلجان الاستفتاء والتنفيذ يتم بكل المراحل على التوازي بمراكز المحافظة الخمسة.

وأشارت إلي أنه خلال الحملة جري استخراج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات المعدلات والأولى بالرعاية وطالبات الثانوية العامة وما يعادلها.