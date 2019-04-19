video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الطفل "سليم" أصغر مصرى مغترب فى ميلانو يشارك بالتصويت بالاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:46 ص
صور.. الطفل "سليم" أصغر مصرى مغترب فى ميلانو يشارك بالتصويت بالاستفتاء الطفل سليم عاصم
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى لفتة تعبر عن حب الوطن حرصت سيدة مصرية على اصطحاب طفلها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بميلانو بإيطاليا.

الطفل "سليم عاصم"  أصغر مصرى مغترب في ميلانو بإيطاليا يشارك في التصويت بالاستفتاء بحضور القنصل العام إيهاب أبوسريع، رافعا علم مصر.

وبأعلام مصر وزى موحد استعد سيدات ورجال رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها للتوجه للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج .

وتجري عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
 


 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المصريون فى ألمانيا يدلون بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية

شاهد.. احتفالات المصريين بالكويت أثناء التصويت على التعديلات الدستورية

التعديلات الدستوريه

الاستفتاء على الدستور

المصريين فى الخارج

وزاره الهجره

الهجره

الاستفتاء




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة