صور .. السفير المصرى فى كندا يدلى بصوته على استفتاء التعديلات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد ومحمد رضا

أدلى السفير أحمد أبو زيد ، سفير مصر فى كندا وأعضاء السفارة بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية ، اليوم الجمعة، بمقر السفارة المصرية فى أوتاو.وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية بأوتاو لمدة 3 أيام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير أبو زيد.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.















