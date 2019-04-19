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صور.. أول شاب مصرى يصوت بالتعديلات الدستورية فى بكين: "القوة بالشباب"

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:37 ص
صور.. أول شاب مصرى يصوت بالتعديلات الدستورية فى بكين: "القوة بالشباب" أول شاب مصرى بالصين يصوت فى الاستفتاء على تعديلات الدستور
رسالة بكين: هانى محمد
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هانى-محمد
 
 
فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين، أبوابها أمام المصريين المقيمين فى الصين للتصويت على التعديلات الدستورية.

وقال عصام ريان، البالغ من العمر "21" عام، إنه يجب على جميع المصريين فى الخارج والداخل المشاركة فى الاستفتاء، مؤكدا أنه أول مرة يقوم بالإدلاء بصوته خارج الأراضى المصرية، حيث أنه وصل إلى بكين منذ 8 شهور للدراسة، وأن الشباب المصرى هما عمود المجتمع ويجب علينا المشاركة.

وأضاف الناخب المصرى الأول فى بكين، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أنه أصر على الحضور اليوم بالرغم من اقتراب امتحانات "الميد تيرم" فى الجامعة، مؤكدا أنه مهتم بالشئون الدولية وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكررة إلى الصين، وأن مصر حققت نمو اقتصادى فى الفترة الأخيرة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت ريان إلى أنه بالرغم من أن اليوم عمل فى الصين، إلا أن الاقبال على التصويت في تزايد مستمر منذ ساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع زيادة العدد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.

ودعت السفارة المصرية فى بكين، أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بدأ من اليوم والسبت، والأحد.

وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أول أمس الأربعاء، عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة، والسبت، والأحد، من يوم 19 حتى 21 أبريل للمصريين بالخارج، وأيام السبت، والأحد، والاثنين، من يوم 20 حتى يوم 22 أبريل للمصريين بالداخل.

 

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أول شاب مصرى يدلى بصوته فى العاصمة الصينية بيكين
 
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