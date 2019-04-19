صندوق تحيا مصر: مبادرة نور حياة تجرى 536 عملية جراحية

كتب عبد الحليم سالم

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.

كما شارك بالاجتماع المهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، إبراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق.

ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ على عرض من شركة جنان الاماراتية حول مشروع استثمارى للتمور بالوادى الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة الإنتاج الحربى.

كما استمعت اللجنة، إلى عرض من وزارة الشباب والرياضة لمعدل تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، على مساحة 11.5 فدان، حيث يشتمل المركز على ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، والذى تدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية.

وأوضح ممثلى وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ 60 % من المشروع، ووافقت اللجنة بشكل مبدئى على توفير تمويل بقيمة 105 مليون جنيه لاستكمال مشروع، مع تخصيص عائد من ايرادات المركز لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك فى إطار تطوير الأماكن العشوائية وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، على حرص الصندوق على دعم المشروعات التى تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوى فى بناء المجتمع وكذلك تشجيع ريادة الأعمال.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية، فى مختلف المحافظات كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصرى وتأهيلهم رياضياً، فى ظل احتياج الشباب فى الأسمرات لهذا المركز.

وذكر تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، أنه تم توفير 529 حضانة للأطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعى، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائى و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، والتى بلغت قيمتهم 180 مليون جنيه، وذلك لسد العجز فى المستشفيات بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة الصحة، واضاف انه تم إطلاق مبادرة دكان الفرحة فى جامعتى المنيا وجنوب الوادى من خلال معرضين تضمنا توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 10 آلاف طالب وطالبة.

كما تم فك كرب 6000 غارم وغارمة منهم 70 غارمة فى عيد الأم ضمن المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات.

كما استعرضت اللجنة، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينفذها صندوق تحيا مصر، فخلال الفترة من 7 فبراير 2019 وحتى الآن تم تنفيذ قوافل طبية فى محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية والجيزة وبنى سويف، تضمنت إجراء فحص لنحو 8 آلاف شخص وعلاج 5 ىلاف شخص وعمل نظارة لنحو 4181 شخص وإجراء 536 عملية جراحية، وتم عمل حملة فى 186 مدرسة بمحافظات الإسكندرية والشرقية والأقصر وقنا والمنيا وعمل نظارات طبية لنحو 11300 طالب وطالبة.