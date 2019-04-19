صحيفة: قمة بوتين وكيم ستعقد فى فلاديفوستوك على الأرجح

رويترز

قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم الجمعة إن السلطات الروسية لا يمكنها الكشف عن مكان انعقاد القمة القادمة بين كوريا الشمالية وروسيا لأسباب أمنية.

ويقول الكرملين، إن من المتوقع أن يسافر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى روسيا هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وستكون هذه أول قمة بين روسيا وكوريا الشمالية منذ تولى كيم السلطة فى عام 2011.

وتزامن الإعلان عن الزيارة أمس الخميس مع خلاف بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكيم بشأن إبرام صفقة لإنهاء التوترات النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت كوريا الشمالية أمس إنها لم تعد راغبة فى التعامل مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مضيفة أنه ينبغى استبداله فى المحادثات بشخص "أكثر نضجا".

وجاء هذا الطلب بعد ساعات من إعلان بيونج يانج عن أول تجربة لسلاح منذ انهيار قمة فى فيتنام بين ترامب وكيم فى فبراير بدون اتفاق.

ونقلت صحيفة إزفستيا الموالية للكرملين عن مصدر دبلوماسى يوم الأربعاء قوله إن اجتماع بوتين وكيم سيجرى على الأرجح فى الأسبوع القادم فى مدينة فلاديفوستوك فى أقصى شرق روسيا قبل أن يتوجه بوتين لحضور قمة فى الصين على مدار يومى 26 و27 أبريل.