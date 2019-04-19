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صحيفة إيطالية: التعديلات على دستور مصر خطوة نحو الديمقراطية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:43 ص
صحيفة إيطالية: التعديلات على دستور مصر خطوة نحو الديمقراطية تصويت المصريين بالخارج على استفتاء تعديلات الدستور
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الماسيجرو" الإيطالية إن التعديلات على دستور مصر خطوة جديدة نحو الديمقراطية، مشيرة إلى أن من بين تلك التعديلات هى تمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات على الرئيس الحالى، وهو ما سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكمل مسيرته وطريق الإصلاحات التى بدأها فى مصر منذ أن تولى السلطة.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر الثانى الذى عقدته المؤسسة الدولية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج بروما لشرح ومناقشة أهمية التعديلات الدستورية للجالية المصرية هناك، أكد أيضا أن هذه التعديلات من أجل حياة أفضل.
 
 
وبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى، حيث فتحت السفارت المصرية فى الدول أبوابها أمام المصوتين للمشاركة فى عملية الاستفتاء.
 
 
وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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