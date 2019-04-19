صحة أسوان: صرف وسائل تنظيم الأسرة مجانًا وندوات توعوية تجوب القرى

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور عبد الغفار الضيفى، مساعد وكيل وزارة الصحة بأسوان لخدمات الرعاية الأساسية بقطاع إدفو، إنه يتم تقديم كل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بكفاءة عالية من خلال عيادات تنظيم الأسرة وقوافل الصحة الإنجابية وكذلك إتاحة الخدمات فى كل المناطق النائية والمحرومة، فضلاً عن تكثيف الوعى لدى المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.

وتابع "الضيفى" لـ"اليوم السابع"، تقدم عيادات تنظيم الأسرة الخدمات بانتظام للمنتفعات وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

وقال محمد إبراهيم من أهالى أسوان، إن جهود الحد من الزيادة السكانية بأسوان من قبل مديرية الصحة بأسوان كبيرة ولكن يجب أن يكون هناك قوافل منتظمة توضح مدى خطورة الانفجار السكانى الذى قد يحدث فى حالة زيادة معدلات المواليد .

ويشاركه الرأى أحمد السيد، من أهالى أسوان أن هناك وسائل مدعمة لتنظيم الأسرة تشهد اختفاء كل فترة فى الصيدليات ما يرهق الأسر الفقيرة ولكن يتوجب على السيدات المداومة مستمرة من قبل عيادات تنظيم الأسرة، مناشدًا بفتح باب التطوع للشباب من الخريجين والخريجات للتوعية والتحذير من خطورة الانفجار السكانى وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد البلاد وبنيتها الأساسية، ولكى يتمتع الشعب بالرخاء الاقتصادى.

فيما قال على أبو بكر من أهالى أسوان أن منطقة وادى النقرة تحتاج الى تكثيف خدمات تنظيم الأسرة حيث إن السيدات تواجه صعوبة فى الحصول على الخدمات - حد قوله - مناشدًا بتكثيف الوعى الإنجابى لدى الأسر بالمناطق السكانية التى تقع فى الأودية الجبلية النائية.

وأضاف أشرف العباسى من أهالى أسوان أنه يتمنى أن يكون توجه صحة أسوان حاليًا أكبر من ذى قبل لمواجهة الزيادة السكانية حيث تزيد كل سنة مطالب القرى والنجوع والمدن بأسوان لفتح فصول جديدة وبناء مدارس لاستيعاب التلاميذ الجدد ما يكلف الدولة والمجتمع مبالغ طائلة لمواجهة هذه المطالب .

وأكد ضرورة سد العجز فى الأطباء بالوحدات الصحية لضمان خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المنتشرة بالمحافظة على أكمل وجه

من ناحية أخرى كانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسوان انطلاق فعاليات قوافل «أيامنا أحلى» للتوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، حيث تقوم فكرة المبادرة على أساس الحديث مع كل شريحة عمرية بطريقة مناسبة لفكرها.

وتضمنت هذه الفعاليات ندوات موسعة وتستهدف المبادرة ثلاث قرى بأسوان من الأماكن الأكثر احتياجًا وهى المنشية الجديدة وسبيل العرب والرغامة شرق حيث يتم تقديم الخدمات المختلفة المشورة ومتابعة الحمل وكشف أطفال عن طريق عدد من العيادات المتنقلة بالإضافة لتواجد طبيبات أخصائيات داخل العيادات الثابتة.

وأكدت مديرية الصحة بأسوان أن مبادرة «أيامنا أحلى» لها شقين الأول خدمى ويشمل إتاحة الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا، أما الشق الثانى للمبادرة هو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات توعية بالوسيلة الأنسب حسب طبيعة كل مجتمع.

وفى السياق نفسه نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان أيضًا مبادرة تحت شعار(كلام رجالة) تأتى ضمن سلسة من حملات التوعية التى تستهدف نشر مفهوم تنظيم الأسرة وأثره على صحة الأم والطفل والتى تتزامن مع انطلاق مبادرة أيامنا أحلى والتى تستهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل التنظيم