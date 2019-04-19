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شركة كهرباء طوكيو تسمح لوافدين بالعمل فى تنظيف موقع فوكوشيما النووى

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:45 ص
شركة كهرباء طوكيو تسمح لوافدين بالعمل فى تنظيف موقع فوكوشيما النووى مفاعل فوكوشيما
طوكيو (رويترز)
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قالت متحدثة باسم شركة كهرباء طوكيو (تيبكو)، اليوم الجمعة، إن الشركة تعتزم السماح لعمال وافدين بالقدوم إلى اليابان فى إطار برنامج جديد للتأشيرات للعمل فى تنظيف محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتوقفة عن العمل شمالى طوكيو.

وذكرت المتحدثة أن الشركة أجرت محادثات مع العديد من الشركات المتعاقدة العاملة فى الموقع للتأكد من أن أى أجنبى سيعمل بموجب الترتيبات الجديدة يستوعب بشكل كامل إجراءات السلامة من الإشعاع ويملك مهارات اللغة الضرورية.

وقالت إن نحو أربعة آلاف عامل يعملون فى الموقع يوميا، وانتقدت الأمم المتحدة شركة كهرباء طوكيو بسبب الاستغلال المحتمل للعاملين فى محطة فوكوشيما النووية التى خرجت من الخدمة بعدما دمر زلزال وأمواج مد بحرى (تسونامي) شمال شرق اليابان فى عام 2011 وألحق أضرارا بالغة بالمحطة.

وكشف تحقيق لرويترز فى عام 2013 انتشارا واسعا لانتهاكات ضد العمال فى فوكوشيما ويشمل ذلك عمالا قالوا إن أجورهم خُفضت بينما تحدث آخرون عن ندرة استقصاء أوضاع العمل.

وقالت تيبكو آنذاك إنها تتخذ خطوات للحد من الانتهاكات بحق العمال، وفتحت اليابان أبوابها أمام المزيد من العمال الأجانب بموجب قانون بدأ سريانه فى الشهر الجارى بعدما ظلت رافضة للهجرة لوقت طويل.

 

 


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