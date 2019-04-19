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شرطة أيرلندا الشمالية تكشف هوية السيدة القتيلة خلال أعمال الشغب

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:07 ص
شرطة أيرلندا الشمالية تكشف هوية السيدة القتيلة خلال أعمال الشغب شرطة أيرلندا
بلفاست /أ ش أ/
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أعلن جهاز الشرطة فى أيرلندا الشمالية، أن السيدة التى لقيت مصرعها أمس نتيجة إطلاق أعيرة نارية خلال أعمال شغب فى مدينة "لندنديرى" صحفية تدعى ليرا ماكى وتبلغ من العمر 29 عاما.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الجمعة- إنها تعتقد أن الهجوم تم تنفيذه من قبل جمهوريين منشقين ينتهجون العنف، وإنه من المرجح أن يكون "الجيش الجمهورى الأيرلندى الجديد" من يقف وراء الحادث ، وإن هذا يشكل الخط الرئيسى فى التحقيق.

وكانت الشرطة وصفت إطلاق الرصاص على ليرا ماكى الذى وقع فى منطقة "كريجان" بلندنديرى بأنه "عمل إرهابي".

وتأتى أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطانى فى أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1916 ضد الحكم البريطانى.

 


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شرطة أيرلندا الشمالية

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السيدة القتيلة

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