شاهد .. محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، لجنتي مدرسة شهيد السلام الثانوية بمدينة كفرالشيخ، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض ، للإطمئنان على الإستعدادات النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ،مؤكداً أن " كفرالشيخ استعدت بنسبة 100% " حيث اطمئن على جاهزية اللجنة من حيث النظافة وتوفير ادوات عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد مدير ادارة المرور، والعقيد سامح عزب، وكيل ادارة المرور، والمقدم أبوالفتوح زكى، مدير تراخيص المرور، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم، وهنالة النواصرة، مدير ادارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وراجع محافظ كفرالشيخ، الإستعدادات النهائية بالمدرسة لإجراء عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشدداً على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات من محيط اللجان، مؤكداً وانه يتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها أيام السبت، والأحد، والأثنين 21، و22، و23 ابريل 2019، مطلع هذا الأسبوع، وعملية تجهيز المقار الإنتخابية، وفتح المحاور المرورية لتسهيل عملية السير والحركة للجان، وإزالة أي معوقات أمام اللجان وهي أكثر مسئولية علي الوحدات المحلية لكل مركز ومدينة وقرية، بالإضافة إلي تمركز سيارات إسعاف في كل اللجان لتغطيتها، وتقديم التسهيلات لنقل الحالات الغير قادرة من خلال طلبهم على التليفونات المخصصة لذلك وإرسال وسيلة لنقلهم للمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وانهاء كافة الإستعدادات للإستفتاء على التعديلات الدستورية وتجهيز كافة مقرات اللجان "الرئيسة والفرعية" من حيث النظافة، وكفاءة المرافق، والإضاءة الداخلية، والخارجية للمقرات، والمظلات، وتأمين حرم اللجان، وكراسى لذوى الإحتياجات الخاصة، ومحولات الكهرباء، ووسائل نقل لكبار السن وغير القادرين وذوى الإحتياجات الخاصة، ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لها، وضرورة إزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية، وتأمين حرم اللجان، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

فيما دعا محافظ كفرالشيخ جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان " انزل وشارك دي بلدك " بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً الى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً ان كفرالشيخ ستكون من أولى المحافظات مشاركةً بالإستفتاء على التعديلات الدستورية.